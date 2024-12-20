Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов

20 декабря на площадках производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов в Саратовской и Курганской областях были запущены опытно-промышленные испытания. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев дал старт этим важным работам, подчеркивая их значимость для реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в рамках национального проекта "Экология".

"Запуск опытно-промышленной эксплуатации комплексов "Горный" и "Щучье", — это важный этап, который завершает многолетнюю работу по созданию безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами", — отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что за шесть лет проектирования и строительства были разработаны передовые технологические решения, которые обеспечат высокий уровень безопасности для населения и окружающей среды. Каждый из комплексов будет способен перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год. Они оснащены современными технологиями, разработанными совместно с российскими научными учреждениями и экспертами.

Эти технологии соответствуют наилучшим доступным практикам и обеспечивают высокий уровень экологической безопасности. Процесс переработки будет осуществляться с использованием термического обезвреживания и физико-химических методов, что позволит максимально эффективно извлекать полезные вторичные продукты.

Комплексы созданы в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, где отходы одного процесса становятся сырьем для другого. Это не только минимизирует количество отходов, подлежащих захоронению, но и способствует созданию востребованных продуктов, таких как оксиды металлов, катодная медь и солевые концентраты. Такой подход не только улучшает экологическую ситуацию, но и создает новые возможности для промышленного производства.

Безопасность объектов является приоритетом для "Росатома". Комплексы в Курганской и Саратовской областях оборудованы многоуровневыми автоматизированными системами безопасности и непрерывным лабораторным контролем. Это гарантирует, что загрязняющие вещества не попадут в окружающую среду, а предприятия смогут эффективно решать экологические задачи.

Создание таких объектов также оказывает положительное влияние на развитие регионов. Они обеспечат налоговые поступления в бюджеты, создадут новые рабочие места и способствуют социальному развитию территорий. В рамках национального проекта "Экология" "Росатом" активно работает над созданием безопасной системы обращения с отходами I-II классов и ликвидацией опасных объектов накопленного вреда.

Завершение федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" стало важным шагом к созданию единой системы обращения с опасными отходами в стране. Сформированная нормативно-правовая база позволит реформировать отрасль и повысить ее эффективность. За реализацию этого проекта отвечает ФГУП "Федеральный экологический оператор", который обеспечивает создание необходимой инфраструктуры для безопасного обращения с промышленными отходами в России.