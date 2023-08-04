Успеть к сентябрю: куда сходить с ребенком до конца каникул

До конца каникул осталось всего ничего, но это время можно использовать и с пользой, и с удовольствием. Изучили афишу и выбрали мероприятия, где совершенно точно не будет скучно. Учимся создавать личный сад, смотрим с Лосяшем на звездное небо, отправляемся в космос и создаем кинетические арт-объекты.

«Смешарики. Искусство быть круглым»

Даже у любимых мультперсонажей бывают каникулы, и проводят они их на «Хлебозаводе», где сейчас идет выставка к 20-летию самого известного современного российского анимационного проекта. «Смешарики – искусство быть круглым» даже серьезные взрослые вспоминают, что когда-то были маленькими. Переходят из одного круглого пространства в другое – заглядывают вместе со своими детьми в гости к персонажам. Выставка «трогательная», это значит, что можно примерить шляпки Нюши, посмотреть в телескоп Лосяша и приготовить чай, как любит Совунья.

Когда: до 25 сентября

Где: городское пространство «Хлебозавод» (ул. Новодмитровская, 1)

Подробнее: smeshariki20.ru

«Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев»

Молодое искусство с его надеждами, сомнениями и смелостью показывают на ежегодной выпускной выставке независимой проектной школы «Каскад». Она проходит при поддержке Музея Москвы в павильоне №49 на ВДНХ. Все подростковые работы объединяет тема любви. На выставке представлены разные техники: инсталляция и перформанс, видео-арт, живопись, фотография, скульптура и другие.

Когда: до 17 сентября

Где: ВДНХ павильон №49 (Пр-т Мира, 119, стр. 49)

Подробнее: https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/love_etc/

«КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России»

Выставка-погружение в историю российского комикса проходит в «Зарядье». В ее пространстве можно узнать об отечественных рисованных историях буквально все, а еще прикоснуться к ним. Посмотреть в Окна РОСТА и пролистать старинный Лицевой Летописный свод, рассмотреть подборки советских журналов и фотографироваться внутри комикс-инсталляций. Узнать об истории комикс-студий, возникших в постсоветское время и познакомиться с современной кухней рисованных историй.В рамках параллельной программы в августе состоится встреча с авторами комиксов про кота Кешку Андреем и Натальей Снегиревыми, мастер-класс по созданию шрифтов от Захара Ящина, скетчинг-лекция Варвары Ледневой о комиксах про путешествия.

Когда: до конца лета

Где: ул. Варварка, 6. стр. 1

Подробнее: https://welcome.zaryadyepark.ru/

«Гагарин. Лейтенант неба»

Отправиться в космос вместе с Юрием Гагариным? Да, такое возможно! Благодаря фильму в формате 360, который придумал парк «Зарядье» для посетителей всех возрастов. Визуальная часть ленты создана с использованием нейронных сетей и 3D-графики: зрители смогут пережить невероятные впечатления: почувствовать излучение солнечного света в космическом пространстве, понаблюдать за полетом корабля «Восток-1», а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников. Это иммерсивное погружение в космос запомнится надолго!

Когда: ежедневно

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1

Подробнее: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/131120/

«Сады и люди»

Фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди» каждый год собирает всех, кто ценит красоту природы. Пока родители будут узнавать о тонкостях садоводства и дизайна в Зеленом лектории, самые юные гости фестиваля отправятся в «Детский сад» – на этой площадке будет работать школа юного дизайнера «Верочкин сад». 13-летняя Вера Безматерных уже несколько лет проводит мастер-классы по созданию мини-садов и композиций из природных материалов. Здесь же пройдут занятия по резьбе по дереву – отличный шанс создать необычный арт-объект для собственного сада. А еще ребят ждут увлекательные занятия, на которых можно вместе с родителями вдохновиться прогулкой по саду, создать собственный зеленый уголок и придумать куклу или украшение из природных материалов.

Когда: 11-20 августа

Где: Северный сквер ВДНХ (Пр-т Мира, 119)

Подробнее: https://sadiludi.ru

Переполох-шоу «Чебурашка»

Премьера грандиозного переполох-шоу «Чебурашка» стала главным театральным событием лета. Уникальные спецэффекты, сложные многоуровневые декорации, невероятные трюки, 10 тонн апельсинов и, конечно, захватывающий сюжет по мотивам суперпопулярного фильма. На сцене 52 артиста, яркие танцы, цирковые номера, а также песни, – их написал один из главных хитмейкеров страны Сергей Жуков.

Режиссер шоу – известный театральный творец Нина Чусова. В шоу трюки от звезды Cirque du Soleil Андрея Кольцова и танцы от ведущего «Звезды танцпола» Сергея Мандрика при участии школы-студии Аллы Духовой Todes. Свой голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина. Сверхтехнологичный персонаж – антагонист Чебурашки робот Чебуратор, чьи огромные железные руки едва умещаются на большой сцене, вызовет восторг у зрителя.

Когда: 4, 5, 6, 19, 20, 25, 26, 27 августа

Где: КЗ «Москва», «Остров Мечты» (Проспект Андропова, 1)

Подробнее: https://cheburashka.show/

«КидБург Профессии»

Любовь к кулинарии развиваем с самого детства. Специальная программа мастер-классов в центрах «КидБург Профессии» увлечет тех ребят, кто неравнодушен к кулинарии. Они уже включены в стоимость тарифов «Продвинутый» и «Премиальный», но при желании их можно оплатить отдельно. Ребята освоят приготовление умопомрачительно вкусных трайфлов и бельгийских вафель, панкейков и пицц. Шаг за шагом участники мастер-класса будут добиваться идеального вкуса и консистенции в десертах и баланса хрустящей корочки и сочной начинки в классическом итальянском блюде.

Когда: ежедневно

Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД

Подробнее: https://moscow.city.kidburg.ru/catalog/performances/

Фестиваль «Кот в сапогах» в Союзмультпарке

С 8 по 10 августа в Союзмультпарке на ВДНХ пройдет фестиваль «Кот в сапогах», посвященный нашим мурлыкающим четырехлапым друзьям. Гости мультимедийного центра встретятся с любимыми мультгероями-кошками, увидят арты по мотивам известных мультиков, узнают много всего интересного из мира обладателей свободолюбивого характера, а также познакомятся с котами-блогерами и звездными питомцами. Гостей встретят Кот Матроскин из Простоквашино и цирковой лев Бонифаций. Первый день фестиваля начнется в международный День кота. В этот день пройдет кото-пикник с участием известных котов столицы и звездных хозяев – артистов, блогеров и спортсменов. Каждый желающий сможет сделать памятные фото со звездными питомцами. Гостей также ждут интересные встречи. Ветеринарный врач, зоопсихолог и ведущая программы «Кто в доме хозяин» на НТВ Александра Александрова проведет серию познавательных лекций, посвященных экологии отношений человека и кошки. Лекции будут проходить три дня в 14:00. Участие в фестивале входит в стоимость входного билета в

Союзмультпарк.

Когда: 8 – 10 августа

Где: Союзмультпарк, Метро ВДНХ, Проспект Мира 119, павильон №7

Подробнее: https://souzmultpark.ru/

«Кинокампус Горького»

До сентября кинокампус Горького при киностудии ждет ребят от 10 лет, которые мечтают о карьере режиссера или создавать музыку для кино. На летних сменах они будут учиться снимать собственный фильм и узнают обо всех нюансах кинопроизводства. Узнают о работе оператора, актера и режиссера, использовании компьютерных технологий, поучаствуют в мастер-классах и интенсивах по озвучанию и фильммейкингу. Несколько фильмов, снятых подростками, будут участвовать в конкурсе «Культурный код.Москва».

Когда:14-31 августа

Где: ВДНХ (ул. Сергея Эйзенштейна, 8, стр. 1)

Подробнее: http://kinocampus.ru/

«Голоса Суздаля»

Древний Суздаль в августе превратится в певческую столицу страны – здесь пройдет Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля», организованный Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Две недели в храмах и кремлевских палатах будут выступать хоры из разных стран. Откроет фестиваль выступление мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. А завершающий аккорд прозвучит в исполнении хора московского Данилова монастыря. Еще один повод отправиться в путешествие в старинный и красивейший город, который украшают к юбилею – в следующем году Суздалю исполнится 1000 лет.

Когда: 9 – 19 августа

Где: Суздальский кремль (Владимирская обл., г. Суздаль ул. Кремлевская, 20), храмы города

Подробнее: https://vladmuseum.ru/ru/posetitelyam/

«Русское поле»

На фестивале славянского искусства соберутся творческие коллективы со всех регионов страны – будут и показы модных коллекций, и мастер-классы ремесленников, которые научат и резьбе по дереву, кости и бересте, покажут, как создавать узорчатое шитье и создавать ажурные кружева, а также подскажут секреты создания лаковых миниатюр. О старинной царской вотчине, Коломенском, расскажут на экскурсиях от музея-заповедника. А на площадке «Детские забавы» развернется настоящее веселье с народными аттракционами, анимацией и другими активностями.

Когда: 19-20 августа

Где: Музей-заповедник «Коломенское» (Пр-т Андропова, 39)

Подробнее: http://polerusskoe.ru/

«КидБург Сказки»

Центры «КидБург Сказки» приглашают погрузиться в волшебный мир историй. На интерактивных спектаклях ребята встретятся с волшебником и рыцарями в старинном замке, пройдутся по дремучим лесам, спасут Жихарку, Колобка и поросят, подружатся с Бабайкой, поговорят с Котом ученым и помогут Ивану-царевичу найти любовь.

Когда: ежедневно

Где: ул. Автозаводская, 18

Подробнее: https://moscow.skazkindom.ru/theater/affiche/

«Дети в городе М.»

Летний практикум Музея Москвы в августе будет посвящен столичной «кремниевой долине» – Зеленоградскому округу и путешествиям в будущее. Ребята узнают о прорывных открытиях в науке, вместе с Яндекс Музеем узнают, как придумывали компьютеры и исследуют законы киберпространства со школой KIBERone. На протяжении пяти дней участники практикума будут открывать для себя инновации в самых разных областях: от современной хореографии, музыки до кинологии.

Когда: 7-11 августа

Где: Зубовский б-р, 2

Подробнее: https://praktikum.mosmuseum.ru/#rec530123942

«Отчего и почему»

В рамках выставки «На языке правил и исключений» в Образовательном центре Еврейского музея и Центра толерантности проходят игровые лаборатории. На них дети узнают, как взаимодействует наука и искусство. А августе занятия будут посвящены кинетической скульптуре – вдохновившись шедеврами Александра Коледра, ребята попробуют сами создать авторский мобиль. А знакомство с оптическими приборами станет основой для создания радуги.

Когда: 6, 20 августа

Где: ул. Образцова, 11, стр. 1А

Подробнее: https://www.jewish-museum.ru/events/igrovaya-laboratoriya-dlya-detey-otchego-i-pochemu/

Выставки именитых фотографов на бульварах



В новом проекте «Логика движения» фотограф Максим Авдеев исследует невидимые нити, связывающие людей. Это и впечатляющие индустриальные объекты, и симметрия строгих рядов контейнеров, и романтика моря, и точки на карте от Новороссийска до Сахалина. На выставке – 32 пейзажа, снятых на ключевых объектах ГК «Дело». В том числе в терминалах и портах, на гигантских силосах и многотонных судах. Мастер портретной фотографии Семен Кац на выставке «Люди дела» показывает необычные портреты моряков, докеров, экспедиторов, крановщиков, финансистов. У каждого из них — своя судьба и характер, но все вместе они вдыхают жизнь в тяжёлую технику и строгую логистику.

Когда: до 7 сентября

Где: Гоголевский и Никитский бульвары