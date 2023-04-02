В Таганском парке пройдет фестиваль детского и юношеского творчества

Заявки на участие принимаются до 7 апреля.



В столице в третий раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества "Весна в Таганском парке". Мероприятие состоится 27 апреля.

На нем выступят молодые творческие коллективы образовательных учреждений и досуговых центров Таганского района. Вместе с юными артистами на сцену выйдут преподаватели.

Фестиваль дает возможность многим ребятам впервые выступить на большой сцене, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.



"В этом году организаторы предложили новую концепцию — "Учителя и наставники" — в честь Года педагога и наставника", – сообщила заммэра.

Прием заявок продлится до 7 апреля. Видеозапись необходимо отправить на электронную почту vesna@parktaganskiy.ru. Организаторы определят коллективы, которые пригласят на фестиваль.