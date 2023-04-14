Московские предприниматели рассказали, как помогают участникам СВО и их семьям

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Пятница 14 апреля

17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет 16:00"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок 15:40Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом 15:20"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым 15:00В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник 14:20Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым 14:00Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой 13:20"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой 13:00Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя 12:40Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме 12:20Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым 12:00Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности 11:40Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже 11:20Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки 11:00Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях" 11:00Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс" 10:40Клубные дома в Москве подорожали на 64% 10:20Когда отключат отопление в Москве 10:10У Собчак траур: умер Богомолов 10:00В Казани наценка на жилье достигает 103% 09:20"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом 09:00Росстат отчитался о ценах на стройматериалы 08:40Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры 08:20Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог 08:01"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине 06:22Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет 04:19Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху 02:19Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл 00:30Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог 21:594 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 20:57"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 19:52"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой 18:44Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда 18:37"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой 17:50"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами 17:00Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант 16:40В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная" 16:20Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным 16:00"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом 15:40В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма 15:20Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась 15:00Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак 14:40Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину 14:20Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN 14:20"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова 14:00Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость! 13:40"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московские предприниматели рассказали, как помогают участникам СВО и их семьям

Московские предприниматели рассказали, как помогают участникам СВО и их семьям
53

Столичные компании поддерживают сотрудников, которые отправились в зону спецоперации.

"Спортмастер" готовил для желающих служить по контракту экипировку, одежду и теплые вещи, рассказал директор по связям с государственными, общественными и спортивными организациями компании Сергей Агибалов.

По его словам, трудовые соглашения между компанией и ушедшими в зону СВО сотрудниками продолжают действовать. Людям выплачивают денежные средства и ждут их возвращения на рабочие места, сказал Агибалов.

"Мы стараемся делать так, чтобы они всегда думали о компании, помогали, заботились о выполнении тех задач, которые перед ними стоят. Соответственно, мы так же относимся к людям", – цитирует представителя компании Агентство городских новостей "Москва".

В экипировке бойцов помогала и Zenden Group. Президент и основатель компании Андрей Павлов сообщил, что сотрудникам оказали финансовую помощь и сохранили за ними рабочие места.

Сеть "Крошка-картошка" приняла решение о дополнительных выплатах сотрудникам. Размер компенсации составляет 50 тысяч рублей, рассказал гендиректор предприятия Сергей Зайцев.

В Москве действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информация о службе по контракту доступна по телефону 117 и на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот @MskContract_bot, который ответит на вопросы о мерах социальной поддержки бойцов их семей.

14 апреля 2023, 17:08
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

По теме

Вице-спикер МГД Медведев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Юлия Барановская поддержала будущих контрактников

Десять лет на страже исторической памяти. Российские поисковики установили имена тысяч погибших участников Великой Отечественной войны

Десять лет на страже исторической памяти. Российские поисковики установили имена тысяч погибших участников Великой Отечественной войны
13 апреля отмечается десятилетие поискового движения России. Сегодня оно объединяет более 45 тысяч поисковиков и представлено практически во всех российских регионах. Силами энтузиастов осуществляется одна из самых известных и масштабных поисковых операций, проводимых в нашей стране, – "Ржев. Калининский фронт", которая ежегодно проходит в Тверской области с 2016 года. В годы войны на этих землях шли ожесточенные бои, которые унесли более миллиона жизней. Именно в память о тех событиях в регионе установлен знаменитый Ржевский мемориал Советскому солдату и снят фильм Евгения Пригожина "Ржев". Поисковому движению в России помогает Фонд президентских грантов, созданный Владимиром Путиным для поддержки инициатив активных граждан.

Собянин: До 2030 года в Москве реконструируют около 100 газораспределительных пунктов

Собянин: До 2030 года в Москве реконструируют около 100 газораспределительных пунктов
Отрасль стала независимой от импортных поставок. Более 91% компонентов продукции АО "Мосгаз" производится в России, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Москва завоевала гран-при премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства – Собянин

Москва завоевала гран-при премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства – Собянин
Призерами стали восемь столичных проектов. Эксперты отметили достижения Москвы в области цифровизации городского хозяйства.

Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог

Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог
Пельмени могут содержать вредные элементы. Пельмени – одно из самых любимых угощений россиян.

Вице-спикер МГД Медведев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Вице-спикер МГД Медведев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Зампред Мосгордумы поддержал тех, кто отправляется на выполнение боевых задач. Вице-спикер МГД, журналист Андрей Медведев посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту.

Выбор читателей

12/04СрдАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 13/04Чтв"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 13/04Чтв4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 13/04ЧтвРодившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 12/04Срд"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 12/04Срд"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом