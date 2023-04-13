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13 апреля
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Общество
Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха

Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха

Специалист объяснил, как достигать целей.
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Многие специалисты уверены, что большинство психологических проблем у людей связаны с детскими травмами. Соответственно, чтобы побороть свои страхи и переживания и начать полноценную жизнь, необходимо пройти длительную терапию. Однако есть и более простой способ.

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Как не опустить руки после первого провала и идти дальше к поставленной цели? В чем секрет успеха людей, которые добились значительных высот? Этими вопросами задаются многие из нас, а психолог и бизнес-коуч Ксении Олейник знает правильные ответы.

По ее словам, секрет успеха кроется в уверенности в себе. Специалист подчеркнула в интервью Пятому каналу, что "любовь и принятие себя" позволят добиться высот и в отношениях, и в работе, и в здоровье. Она также добавила, что дети, которых часто критикуют родители, теряют способность принимать себя.

Меж тем, исправить эту проблему во взрослом возрасте возможно. Эксперт порекомендовала россиянам упражнением для миллионеров. По словам коуча, оно помогло ее клиентам разбогатеть и наладить личную жизнь.

Чтобы избавиться от детских травм, нужно создать "виртуальных родителей", которые в случае успеха или ошибок говорили бы вам те слова, которые вы сами считаете нужными. Их следует прописать на листке и повесить на видное место.

В случае промахов не нужно вспоминать критику из детства – лучше прочитать запись. За пару месяцев упражнение позволит начать ценить себя и вернуть уверенность, подчеркнула психолог.

Фото: pixabay.com
Автор: 13 апреля 2023, 08:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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