Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи

Гаджеты чаще всего отвлекают детей от учебного процесса. По этой причине законотворцы намерены ввести строгий запрет на использование школьниками смартфонов.

В современной школе учителям приходится бороться за внимание детей, соревнуясь с телефонами и другими гаджетами. Уже сейчас в ряде образовательных организаций имеются локальные акты, запрещающие использование смартфонов на уроках. Общего же закона, распространяющегося на все российские школы, по-прежнему нет. Об этом пишет "Царьград".

Принятие закона поможет, по мнению инициаторов, усилить авторитет педагогов среди детей. Ученики не смогут использовать телефоны для списывания, развлечений и записи уроков. Противники нормы считают, что современный мир полон опасностей. Дети должны иметь возможность оперативно связаться с родителями. Именно из-за разницы во мнениях закон все еще не принят, а находится на стадии обсуждения.

Родители же уверены, что дети должны иметь личный смартфон уже в первом классе. Результаты опроса взрослых россиян публикует Канал 360. Главной целью телефона у школьника, особенно младшего возраста, должны оставаться: связь со взрослыми, возможность сообщить о происходящем в экстренные службы. Только 7% опрошенных респондентов, как пишет RT, считают возможным запретить несовершеннолетним пользоваться смартфонами.