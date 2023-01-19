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"Наша большая победа": Пригожин рассказал о судебных разбирательствах с Венедиктовым

"Наша большая победа": Пригожин рассказал о судебных разбирательствах с Венедиктовым

Предприниматель Евгений Пригожин поделился мнением о бывшем редакторе "Эха Москвы" Алексее Венедиктове (признан иноагентом на территории РФ) и информацией о судебных разбирательствах с ним.
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Он подчеркнул, что был вынужден длительное время судиться с этим журналистом, так как деятельность ЧВК "Вагнер" не всегда могла быть публичной. Еще одной причиной стало большое количество врагов и завистников у этой частной военной компании.

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"И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних", – поделился бизнесмен.

Пригожин также подчеркнул, что расценивает Венедиктова как врага. Он не покинул Россию, однако его СМИ продолжало оскорблять чувства патриотов.

"Сегодня, когда режим молчания о ЧВК "Вагнер" свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным", – сообщил предприниматель.

Пригожин также сделал акцент на том, что принятие судом позиции Венедиктова – это большая победа. Речь идет о пересмотре искового заявления предпринимателя к журналисту со стороны Пресненского суда Москвы.

"Было бы хуже, если бы он принял решение поддержать меня там, где я не прав", – отметил он.

Резюмируя, бизнесмен подчеркнул, что справедливость всегда должна торжествовать, "даже если она на стороне Венедиктова". Пригожин придерживается этого мнения, несмотря на то, что, по его словам, Венедиктов многие годы "был основой разложения патриотизма в России».

Евгений Пригожин: Фото: издание "Век"
Автор: 19 января 2023, 21:19 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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