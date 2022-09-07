Эксперт рассказал о применении сканера паспортов на выборах 9-11 сентября в Москве

Стоцкая рассказала о доходах Шнуров о возвращении Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Среда
7 сентября
Лента новостей
14:40
"Умер": Разбитая смертью Муцениеце сообщила об уходе Прилучного
14:33
Как пенсионеру получить ипотеку
14:16
Тающий ледник в Антарктиде может затопить Петербург
13:33
Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой "Большой перемены" Богуновой
13:26
"Пора собирать вещи": Скатившаяся до развода Собчак гонит Богомолова поганой метлой
13:08
"Трусы, придурки и сволочи": сериал "Властелин колец: Кольца власти" разнесли в пух и прах
12:50
Страшное ДТП: 9-летнего пешехода задавил Mercedes Maybach
12:27
Целующий баб в машине женатый Маликов нашел оправдание: Их всего двое и было
12:10
Крах всего имущества: черные риелторы делают людей бомжами по щелчку пальцев
11:35
"Сшили вены, артерии и нервы": бедолага принес врачам оторванный палец в пакете
11:29
Что ждет экономику России в 2023 году
11:08
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
10:53
Попал на миллионы: роскошная квартира в центре Москвы встала Козловскому поперек горла
10:40
Ребенок не хочет идти в школу утром: что делать
10:19
"Меня ненавидят все коллеги!": 85-летний Ножкин о нагадивших ему звездных шибздиках
10:12
Винный погреб, спа-салон и площадка для гольфа: в каком особняке живут Джей Ло и Бен Аффлек
10:02
"Вот же ведьма!": Манящая грудью Климова дала поглазеть на интимную дырочку
09:47
В каких городах России значительно снизились цены на жилую недвижимость
09:35
Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо
09:30
Изуродованная раком Вайкуле показала кожу: Черное пятно
09:09
Пугачева держит на привязи Галкина как собачку: Мальчик-паж при дряхлой королеве
09:05
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
09:04
Планировались две серии: Михайлов рассказал о вырезанных цензурой сценах в фильме "Любовь и голуби"
08:46
"Совсем сошла с ума": оголившуюся на улице Лолиту застукали с вибрирующим прибором
06:21
Нашла утешение в церкви после развода и не стала мамой: как живет звезда "Кармелиты" Бахтина
04:08
Скидки в новостройках Москвы достигают 20%
02:13
Застройщики нарастили активность за МКАД
00:05
Тит Листопадник: народные приметы 7 сентября
21:46
На Западе назвали год, когда Россия станет лучшим на Земле местом для жизни
21:29
"Снова наливают": припавшая к бутылке Рудковская облизала себя перед толпой мужиков
20:59
Шок! Окровавленную Орбакайте нашли в коридоре после возвращения Пугачевой в Россию
20:24
Как бороться с осенней депрессией: совет психотерапевта
20:19
Выкатившая упругие грудки Волочкова растянула в руках свою мохнатую киску: Такая хорошенькая
19:41
"Эмбрион не растет": скоропалительно выскочившая замуж Муцениеце сообщила страшное
19:09
"Шепелев выглядит святым": подлая сестра растоптала заколотую морфием Фриске
17:57
"Вписались в авантюру": 67-летний Кузьмин ждет малыша
17:19
"Это самое важное в жизни": 96-летняя Васильева раскрыла секрет долголетия и молодости
17:04
Голозадая жена Газманова попалась на яхте с другим: Крах идеального брака
15:58
"С пузом": бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот
13:58
"Она меня совратила!": разгоряченный Шаляпин сунул свой причиндал в пьяную старуху
13:53
"Умирала долго и мучительно": вооруженный неадекват убил соседскую козу
13:45
"Я не готова!": обрюхаченная плодовитым Петросяном жена взвыла на недельном сроке
13:07
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
12:52
Попал в детдом при живом отце, судился с Разиным и не только: трудные испытания Юрия Шатунова
12:46
"Счастливы очень": малыш Николаева и Проскуряковой появится на свет в конце сентября
12:44
"И такое бывает": забрызганная струей из пипки мужика Малышева приласкала лысую головку
12:24
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
11:54
"Поганый засранец!": престарелая любовница Ярмольника грозится вырвать язык
11:44
"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
11:36
"Врачи не уследили": раздавленный диагнозом Ильин потерял самое дорогое
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Счастливы очень": малыш Николаева и Проскуряковой появится на свет в конце сентября
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"С пузом": бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот
В трусики грязными пальчиками? Распутная Волочкова показала нового "постельного хахаля"
Умер на глазах у поклонников: долгожданный концерт Шуфутинского обернулся страшной трагедией
"Мы сделали это!": бросившая Чумакова Ковальчук заявила о разводе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Эксперт рассказал о применении сканера паспортов на выборах 9-11 сентября в Москве

Эксперт рассказал о применении сканера паспортов на выборах 9-11 сентября в Москве

На избирательных участках в Москве установят специальные сканеры для идентификации избирателей. О новшествах в ходе предстоящего голосования рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.
прочитано 38 раз

В ближайшие дни в Москве запускается пилотный проект с новым уровнем автоматизации выборов.

ПО ТЕМЕ

Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября – Общественный штаб

Потратить баллы программы "Миллион призов" за онлайн-голосование 9-11 сентября можно в Мариинке

Сюжеты Выборы

Технологии удобны и полезны всем гражданам – как привыкшим решать десятки важных дел дома или на бегу с помощью смартфона, так и любителям традиционного голосования, отметил Комлев.

Например, на избирательных участках установят специальные сканеры для идентификации избирателей. Гражданину будет достаточно лишь приложить к устройству паспорт, а система начнет поиск по электронному списку. При этом проверяющий на участке все же будет. Его задача – удостовериться, что паспорт действительно принадлежит пришедшему на участок человеку, объяснил эксперт.

Помимо этого, в Москве тестируют и новый единый электронный список всех избирателей столицы, в котором не делят граждан по способу голосования. Система будет отслеживать, проголосовал ли этот человек ранее онлайн или на избирательном участке, поэтому не даст сделать выбор во второй раз никаким способом, рассказал Комлев.

Скорее всего, в будущем подобные системы будут внедрятся и в других городах России – не только на выборах, но и в медицине, транспорте и иных сферах жизни. Поэтому можно сказать, что Москва – этакий испытательный полигон новых технологий для всей страны.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 7 сентября 2022, 14:34 Источник: ТехноВыборы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Счастливы очень": малыш Николаева и Проскуряковой появится на свет в конце сентября

Звезда счастлива
Шоу-бизнес

Пугачева держит на привязи Галкина как собачку: Мальчик-паж при дряхлой королеве

Он ей должен
Шоу-бизнес

Целующий баб в машине женатый Маликов нашел оправдание: Их всего двое и было

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

"Совсем сошла с ума": оголившуюся на улице Лолиту застукали с вибрирующим прибором

Певица разделась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
На Байкале произошло землетрясение
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
В Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+