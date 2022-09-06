Как организовать свидание мечты за баллы акции "Миллион призов" после выборов 9-11 сентября

Победители акции "Миллион призов" смогут обменять выигранные баллы на поход в театр, романтический ужин в одном из столичных ресторанов или на покупку ювелирных изделий и цветов. Программа организована для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах муниципальных депутатов Москвы.

