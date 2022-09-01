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Общество
Москвичи начали получать коды для участия в программе "Миллион призов" накануне выборов 9-11 сентября

Москвичи начали получать коды для участия в программе "Миллион призов" накануне выборов 9-11 сентября

Жители столицы, которые намерены проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов, начали получать по СМС коды программы "Миллион призов". Их будут рассылать в течение нескольких дней.
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Розыгрыш по "Миллиону призов" пройдет 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать дистанционно до 20 часов вечера накануне дня розыгрыша.

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Партнерами акции "Миллион призов" стали 40 музеев и театров

Победителей оповестят по СМС. Также участники могут сами проверить, выиграл ли их код.

Это можно сделать с 12:00 следующего дня после участия в голосовании. Для личной проверки необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов", нужна учетная запись на портале mos.ru.

Для получения выигрыша победителям необходимо до 26 сентября включительно активировать код на сайте "Миллион призов". Выигранные баллы нужно обменять на промокоды до 14 декабря текущего года.

Всего разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

В этом году партнерами акции впервые стали 22 московских театра – "Современник", Ленком Марка Захарова, Московский театр юного зрителя и другие.

Также победители "Миллиона призов" могут потратить выигранные баллы на досуг и товары для детей, покупки в магазинах, на походы в заведения общепита, на пополнение транспортной карты "Тройка" или на благотворительность.

Напомним, что жители столицы с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Mos.ru
Автор: 1 сентября 2022, 15:42 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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