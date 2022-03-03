Домашние кошки из России попали под санкции: Никаких поблажек

Страны Запада продолжают вводить санкции против России, теперь ограничительные меры затрагивают не только людей. Международная федерация кошек (FIFe) запретила регистрировать российских кошек в родословных книгах за пределами РФ. Также животные и их хозяева, которые живут в России, не смогут участвовать в выставках. Информация появилась на официальном сайте организации.
FIFe также заявила, что планирует выделить из бюджета средства на поддержку владельцев кошек в Украине, которые "страдают из-за сложившейся ситуации". Меры вступили в силу 1 марта и будут действовать до 31 мая с продлением при необходимости.
Также ограничительных мер против России пострадали любители собак. Международная кинологическая федерация (FCI) запретила любые мероприятия на территории РФ. Сообщение появилось на странице организации в Facebook, где говорится, что "ситуация подвергла заводчиков и их собак большому риску, непосредственно угрожая их благосостоянию и жизни". В связи с этим любая деятельность FCI на территории России прекращена до особого распоряжения.
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