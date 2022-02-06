Ксения-полузимница: народные приметы 6 февраля

В этот день чтят память Ксении Петербургской.

ИСТОРИЯ

Ксения Петербургская – святая, которую вспоминают православные 6 февраля. Она рано овдовела и очень тяжело переживала утрату. Больше всего ее печалил тот факт, что муж, скончавшись, не успел покаяться. Женщина была очень верующей, поэтому для нее это было очень важно. Так, она решила посвятить себя Богу, чтобы молитвами спасти душу любимого супруга. Когда мужа похоронили, она раздала свое имущество и стала юродивой. За свои заслуги Ксения получила от Бога дар исцеления, которым пользовалась для общего блага.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день был ряд запретов. Например, нельзя было перестилать спальное место, а также стричь ногти, шить. Кроме того, нельзя было завязывать узлы. Считалось, что это предвещает неудачу в будущем. Еще запрещалось изготавливать квас, так как народ верил, что из-за этого год будет неурожайным.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно в народе было принято в этот день изучать цены на хлебные изделия. С этим занятием были даже связаны некоторые экономические приметы. Так, увеличение стоимости означало, что год не будет урожайным, что также приведет к росту цен. Снижение стоимости говорило о том, что год будет урожайным. Кроме того, по погоде в этот день люди гадали, какой в будущем будет весна. Например, яркое солнце – предвестник теплой весны.