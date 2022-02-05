Агафьев день: что нельзя делать 5 февраля

5 февраля 2022 года православные верующие чтят память епископа Анкирского Климента и его верного ученика Агафангела.

Климент Анкирский

В нынешний церковный праздник веряне вспоминают сразу двоих святых, земная жизнь которых была очень тяжелой. Климент рано потерял родителей, но был усыновлен истинной христианкой, которая спасала от голода детей. Климент стал помогать своей приемной матери и учить этих детей. Позже Климент стал диаконом, а затем – епископом Анкирским. За свою веру Клименту пришлось претерпеть долгие годы мучений. По доносу язычников он был призван к ответу, но не отрекся от Бога.

Агафангел Римлянин

Даже избитый и израненный Климент совершал чудеса и исцелял больных, а помогал ему в этом его ученик – Агафангел Римлянин или Агафий. Агафий пожелал принять мученическую смерть вместе со своим учителем. Так и случилось: только сначала язычники убили ученика, а затем отняли жизнь у его учителя.

Традиции и обычаи 5 февраля

В народе этот церковный праздник называют Агафьевым днем или Агафием-полухлебником в честь ученика святого Климента. Мученика прозвали полухлебником, так как считалось, что в день его памяти у домашнего скота должна остаться ровно половина от заготовленного на зиму корма.

Агафьев день крестьяне часто посвящали домашним делам и заботам о скоте. Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, люди всегда старались творить добрые дела, раздавать еду и деньги бедным, приглашать обездоленных в свой дом. Влюбленные в этот день читали специальные заговоры на любовь.

Что нельзя делать 5 февраля

В память о подвигах святых мучеников в нынешний церковный праздник строго воспрещается жадничать. Нельзя отказывать ближним в каких-либо просьбах, а давать нужно исключительно безвозмездно. Кроме того, 5 февраля нельзя предаваться безделью: если не лениться и провести этот церковный праздник в трудах, то святые щедро одарят тружеников.