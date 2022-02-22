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День иконы Божией Матери "Огневидная": что нельзя делать 23 февраля

День иконы Божией Матери "Огневидная": что нельзя делать 23 февраля

23 февраля 2022 года православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери под названием "Огневидная".
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История

О создании знаменитой "Огневидной" иконы Богородицы известно довольно мало. Эксперты сходятся во мнении, что святыня была создана примерно в 845 году – более чем за сто лет до крещения Руси. Считается, что лик первоначально был написан в Греции, а уже после переписан нашими иконописцами. Божья Матерь изображена на полотне со свитком в руках, на котором начертаны прошения Господу о роде человеческом. Богородица облачена в одежды красного цвета, символизирующие кровь Христа. Огненный оттенок полотна напоминает очистительный огонь, сжигающий в людях все проявления зла.

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Как и многие другие христианские святыни, "Огневидная" икона Божией Матери считается чудотворной. К сожалению, оригинал иконы давно утрачен, однако в православных храмах имеется множество достоверных копий. В этот церковный праздник люди молятся "Огневидной" Божией Матери о защите от всяких бед, женщины часто просят легких родов и счастливого материнства.

Что нельзя делать 23 февраля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне старались ничего не бояться – любые страхи в этот день под запретом. В борьбе со страхами людям помогала самая простая и будничная работа по дому. Также по народным поверьям, в этот день нельзя было есть рыбу и морепродукты, давать хлеб или соль взаймы, одеваться в черное и смотреться в чужое зеркало. Строго-настрого в такой церковный праздник запрещалось врать.

Приметы и традиции

23 февраля православные верующие также чтят память преподобного Прохора Печерского. С его именем в народном сознании оказались связаны различные приметы и традиции. Например, мужчин на Прохора освобождали от физической работы, считая, что дело в любом случае не заладится. Также в народе говорили: раз пришел Прохор, то весна уже заглянула во двор.

  • Если в этот день стоит мороз, то март будет теплым.
  • Если на деревьях появился иней, то лето будет сырым.
  • Если в этот церковный праздник на небе ясный месяц, то стоит ждать грозовых дождей.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 14:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

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День иконы Быжией ЕееббееннииМатери - еврейской шшллююххии!У бога-быка есть мать?Или её ппееддеерраасстисус - дохлый еврей на кресте Истинно!
1

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