День иконы Божией Матери "Огневидная": что нельзя делать 23 февраля

23 февраля 2022 года православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери под названием "Огневидная".

История

О создании знаменитой "Огневидной" иконы Богородицы известно довольно мало. Эксперты сходятся во мнении, что святыня была создана примерно в 845 году – более чем за сто лет до крещения Руси. Считается, что лик первоначально был написан в Греции, а уже после переписан нашими иконописцами. Божья Матерь изображена на полотне со свитком в руках, на котором начертаны прошения Господу о роде человеческом. Богородица облачена в одежды красного цвета, символизирующие кровь Христа. Огненный оттенок полотна напоминает очистительный огонь, сжигающий в людях все проявления зла.

Как и многие другие христианские святыни, "Огневидная" икона Божией Матери считается чудотворной. К сожалению, оригинал иконы давно утрачен, однако в православных храмах имеется множество достоверных копий. В этот церковный праздник люди молятся "Огневидной" Божией Матери о защите от всяких бед, женщины часто просят легких родов и счастливого материнства.



Что нельзя делать 23 февраля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне старались ничего не бояться – любые страхи в этот день под запретом. В борьбе со страхами людям помогала самая простая и будничная работа по дому. Также по народным поверьям, в этот день нельзя было есть рыбу и морепродукты, давать хлеб или соль взаймы, одеваться в черное и смотреться в чужое зеркало. Строго-настрого в такой церковный праздник запрещалось врать.

Приметы и традиции

23 февраля православные верующие также чтят память преподобного Прохора Печерского. С его именем в народном сознании оказались связаны различные приметы и традиции. Например, мужчин на Прохора освобождали от физической работы, считая, что дело в любом случае не заладится. Также в народе говорили: раз пришел Прохор, то весна уже заглянула во двор.