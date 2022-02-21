День Захария Серповидца: народные приметы 21 февраля

21 февраля 2022 года православные верующие отмечают день Захарии Серповидца.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Ветхозаветный святой пророк Захария Серповидец получил свое имя из-за одного видения. Однажды он увидел парящий в небе свиток со словом Божьим, который был в форме серпа. Предки были уверены, что Захария видел вещие сны с детства. Говорили, что он предвидел пришествие Христа, его приезд на осле в Иерусалим, а также страдания и кончину.

ПРИМЕТЫ НА 21 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник люди держат пост. Нельзя есть молочные продукты, любое мясо и яйца. Агрономы в этот день молятся, чтобы природа одарила их хорошим урожаем. Также в этот церковный праздник люди натачивали серпы. Верили, что. эта традиция принесет в дом достаток. При этом ножи и скальпели в этот день точить нельзя.

ЗАПРЕТЫ И ПРИМЕТЫ НА 21 ФЕВРАЛЯ

Нельзя в этот день проводить хирургические вмешательства или вырывать зубы.

Нельзя ругаться и конфликтовать в этот православный праздник. Нельзя употреблять алкоголь.

Если на святого Захария собака валяется на снегу, это означает приближение весны. Также о скором потеплении говорят утренние заморозки. Если по земле плывет туман, это говорит об обильных осадках.