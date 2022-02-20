День святителя Парфения: Что нельзя делать 20 февраля

История
Святитель Парфений родился в городе Мелитополе в Малой Азии, где его отец Христофор служил дьяконом. Он не учился грамоте, но хорошо усвоил Божественное Писание, часто приходя на богослужения. Парфений рыбачил, продавал улов и раздавал деньги нищим. С 18-ти лет стал врачевать именем Божьим и прославился целительной силой. Позже стал проповедовать и обращать иноверцев в православие. Святитель прожил долгую жизнь и скончался мирной смертью в доверенном ему городе, где и был погребен с великими почестями.
Что нельзя делать 20 февраля
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, предписанные этим днем. В этот церковный праздник нельзя ругаться с родителями или другими старшими родственниками. Не стоит есть в одиночестве, чтобы не провести следующий год одному. Православный праздник святителя Парфения запрещает ношение зеленого цвета и блестящей одежды, чтобы не привлечь внимание темных сил. Также в этот церковный праздник не стоит смотреть на солнце, чтобы не заработать проблем со зрением.
Приметы и традиции
20 февраля 2022 года православные отмечают День святителя Парфения. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Красное солнце на закате – лето будет холодным и ветреным
- Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода
- Морозы усилились – к бурной весне.