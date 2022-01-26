Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Среда
26 января
Лента новостей
20:24
Недостаточно для НАТО: США дали от ворот поворот мечтающей об альянсе Украине
20:18
Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram
19:57
Оказалась в вакууме: мертвая жена Мягкова ужаснула людей
19:56
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
19:47
Уехавшая в Питер звезда "Голоса" о переменах в личной жизни
19:22
Бородина поделилась сенсационной историей: Забрала курицу из морозилки после измены
19:01
"Муж разлюбил": Орлова заговорила о новой жизни
18:59
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
18:42
В Кремле отреагировали на слова Байдена о санкциях против Путина
18:39
Подозреваемого в ограблении вдовы Градского арестовали
18:35
"Дорого-богато": Потерявшая жилье Седокова наскребла на съемные хоромы
18:35
Выписавшаяся из больницы Апина с фиолетовыми волосами шокировала россиян
18:03
"Извращенный взгляд на отношения": страстный поцелуй Аверина с известной актрисой поверг в шок
18:02
Кардинальное преображение: Александр Петров лишился волос
17:51
"США не будут жалеть украинцев": политолог Никулин о готовящейся провокации в Донбассе
17:42
"Волнует на самом деле": Проклова впала в ностальгию по сексу в юном возрасте
17:40
Разгласившая стоимость элитных родов Водонаева вцепилась в сына
17:30
"Я бы вам ответил": Топалов вскипел из-за нападок на полуголую Тодоренко
17:28
"Хочется рыдать": Раненая Нюша взревела под давлением отца
17:19
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
17:06
Она хочет его вернуть: что происходит между звездами "Постучись в мою дверь" Эрчел и Бюрсином
17:00
"Закрыться в своей раковине и побыть с собой": Чехова напугала депрессивным заявлением
16:58
"Адаптируюсь": закативший истерику Билан рассказал о планах
16:47
Москаль пожелал Зеленскому пожизненного заключения
16:41
"Плевать на бабушку": Внук бросил почти переставшую ходить Пьеху
16:40
Невероятно: Скинушая 38 кг пышка из "Дома-2" оголила дряблое тело
16:22
Черный малыш высунувшей язык Серябкиной произвел фурор
16:20
Дети отказались забирать тяжелобольного Куравлева из хосписа
16:04
Соседов отреагировал на слухи об ужасающем состоянии Малахова: Колоссальное напряжение
16:02
Избивший жену Башаров показал подросшего сына
15:54
"Это любимый": Газманов в экстазе от тесного контакта с мужчиной
15:51
"Коварно агрессируемся": Захарова посмеялась над заявлением главы Госдепа
15:46
"На Агнию похожа": редкое видео с ангелоподобной дочерью Дитковските произвело фурор
15:45
"Решила поделиться": Бросившая семью Савичева просит россиян о помощи
15:34
"Болезненная, но очень эффективная": Валерия откровенно рассказала о жертвах ради красоты
15:32
"Если хочется сладенького": Стриженова соблазнила Батрутдинова пирожком
15:10
Всплыли детали состояния тяжелобольной Мироновой: Отказали легкие
15:02
Молодая жена, отцовство на старости лет и проблемы с конечностями: что стало с пенсионером Стекловым
14:56
"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман
14:56
Раздвинувший ноги Лазарев потряс народ: Остановись
14:56
"Сложило меня": Звезда "Уральских пельменей" заговорила о болезни
14:55
"Такая редкость": Разинувший от радости рот Киркоров показал свои дырки
14:53
За что принц Уильям посвятил в рыцари щеголеватую звезду сериала "Пуаро"
14:35
"Люди могут исчезнуть": Собчак обратилась к народу со странным предупреждением
14:30
Бородина устроила прилюдные разборки с бывшим мужем: Самый плохой в этой ситуации
14:11
Стал бомжевать: Экс-жена звезды "Дома-2" Григоренко шокирована его состоянием
14:03
"Неприятный осадок": Слава прошлась по оскандалившейся Волочковой
14:03
Смертельно измученному Куравлеву указали на дверь в больнице
13:57
"Не умирай!": сломавшего череп сына Рождественской без сознания и в судорогах увезли в реанимацию
13:54
"Никто не может посягнуть!": стало известно о тайном оружии Анны Банщиковой из "Ищейки"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником
Призрак Легкоступовой заставил Фирсова отказаться от наследства
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оказалась в вакууме: мертвая жена Мягкова ужаснула людей

Оказалась в вакууме: мертвая жена Мягкова ужаснула людей

Всплыла неожиданная причина смерти вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской.
прочитано 331 раз

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в браке 58 лет. Они стали родными людьми и до последнего поддерживали друг друга. По каким-то причинам детей у них не было, поэтому пара всегда рассчитывала только на себя.

ПО ТЕМЕ

Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова

В феврале 2021 года Россию потрясла новость о смерти Андрея Мягкова. Анастасия Вознесенская увидела мужа без сознания и вызвала скорую, однако врачи констатировали его смерть. Вознесенская крайне тяжело переносила кончину мужа.

Безутешная вдова даже не смогла найти в себе силы и прийти на похороны. Настолько ей было плохо.

В декабре прошлого года вдова Андрея Мягкова заразилась ковидом и слегла с пневмонией. Звезда "Гаража" Эльдара Рязанова словно перестала бороться за жизнь и умерла. Друзья актрисы уверены, она не смогла жить без супруга.

Психолог Родион Барабанов считает, что вдова Мягкова оказалась в вакууме после его ухода. Это была большая депрессия, которая и сгубила человека.

"Это происходит по психосоматическим законам. В первую очередь ослабевают защитные механизмы психики и, как следствие, иммунной системы. Человек элементарно начинает чаще болеть. Меняется химия мозга. Запускается хронитизация болезненного состояния, человек слабеет", – заявил специалист.

Такая версия просто ужасает. Выходит, что вдова Мягкова была настолько эмоционально связана с мужем, что не смогла без него физически жить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 19:57 Источник: Blitz Plus ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бероев упивался властью, Жигунов имитировал травму: Секретная сторона шоу "Ледниковый период"

Экс-редактор проекта раскрыла подробности

Шоу-бизнес

"Такая редкость": Разинувший от радости рот Киркоров показал свои дырки

И смех и грех
Шоу-бизнес

Бородина устроила прилюдные разборки с бывшим мужем: Самый плохой в этой ситуации

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

Смертельно измученному Куравлеву указали на дверь в больнице

Без врачей он не может

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

Врачи перечислили особенности заражения омикрон-штаммом ковида у детей
В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки
За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+