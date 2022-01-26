Оказалась в вакууме: мертвая жена Мягкова ужаснула людей

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в браке 58 лет. Они стали родными людьми и до последнего поддерживали друг друга. По каким-то причинам детей у них не было, поэтому пара всегда рассчитывала только на себя.
В феврале 2021 года Россию потрясла новость о смерти Андрея Мягкова. Анастасия Вознесенская увидела мужа без сознания и вызвала скорую, однако врачи констатировали его смерть. Вознесенская крайне тяжело переносила кончину мужа.
Безутешная вдова даже не смогла найти в себе силы и прийти на похороны. Настолько ей было плохо.
В декабре прошлого года вдова Андрея Мягкова заразилась ковидом и слегла с пневмонией. Звезда "Гаража" Эльдара Рязанова словно перестала бороться за жизнь и умерла. Друзья актрисы уверены, она не смогла жить без супруга.
Психолог Родион Барабанов считает, что вдова Мягкова оказалась в вакууме после его ухода. Это была большая депрессия, которая и сгубила человека.
"Это происходит по психосоматическим законам. В первую очередь ослабевают защитные механизмы психики и, как следствие, иммунной системы. Человек элементарно начинает чаще болеть. Меняется химия мозга. Запускается хронитизация болезненного состояния, человек слабеет", – заявил специалист.
Такая версия просто ужасает. Выходит, что вдова Мягкова была настолько эмоционально связана с мужем, что не смогла без него физически жить.