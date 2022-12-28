В России с нового года вырастут тарифы на мобильную связь

Затраты мобильных операторов выросли, поэтому они решили повысить тарифы. Абонентов уже начали уведомлять о возможном повышении с нового года. Однако экономисты считают, что такие меры неоправданны, сообщает телеканал "360".
Абоненты "Мегафона" получили извещения о том, что ежемесячная стоимость их тарифов увеличится на 32,5 и 55 рублей. В "Теле2" один из тарифов подорожает аж на 60 рублей. Политический аналитик Валерий Корнеев считает все это отговорками операторов сотовой связи, ведь ФАС еще осенью получила от них детальное описание ценообразования, и нового повышения не ожидалось.