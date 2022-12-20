"Решения изменят нашу жизнь": прогноз на январь 2023 года по картам Ленорман

Счастье в жизни предскажет гаданье и нежданный удар роковой. Пятый канал спешит поделиться результатом расклада на картах Ленорман. Специалист в этой области Айгуль Хуснетдинова сделала прогноз на первый зимний месяц 2023 года.
Выпала карта Мужчина. По мнению ленорманиста, она символизирует разумный старт и энергичное развитие, поэтому в январе не надо стесняться действовать и проявлять инициативу.
"Мы получим какие-то серьезные решения на уровне правительства, которые изменят нашу жизнь в последующий период", — предположила эксперт по картам.