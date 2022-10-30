Что приготовить на ужин? Простые блюда из бюджетных продуктов

Что приготовить на обед или ужин? Ответа на этот вопрос порой нет, когда кулинарная фантазия иссякла. Но не стоит идти по кругу и готовить то, что было на прошлой неделе. Вот несколько блюд из бюджетных продуктов, которые можно подать к столу в полдень или вечером.

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