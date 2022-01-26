День памяти мучеников Ермила и Стратоника: что нельзя делать 26 января

ИСТОРИЯ
Ермила служил диаконом в городе Сингидон (ныне Белград). За веру в Иисуса Христа он был схвачен и арестован. Ермилу пытали и когда он отказался отрекаться от Христа, казнили, утопив в Дунае.
Стратоник работал тюремщиком. Он стал другом Ермилы и поверил в Христа. Когда пытали Ермилу, он не выдержал и заплакал. За это его тоже казнили вместе с другом. Он также не стал отрекаться от веры.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
В этот православный праздник не рекомендуется выходить из дома. Лучше 26 января провести вместе с семьей и за рутинными домашними хлопотами.
Существует поверье, что в этот церковный праздник надо особое внимание уделять котам в доме. Кошка в Ермилов день наделена особыми свойствами. Люди верили, что она может исцелить недуг, если ее задобрить. К примеру, если сесть на любимое место кошки, болезнь отступит. Если младенец долго плачет, ему клали кошку в люльку.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
В этот православный праздник нельзя выполнять тяжелую работу.
Нельзя вредить кошкам. Лучше побаловать своего питомца, тогда он принесет счастье. Дело в том, что у святого мученика Ермилы при жизни был верный друг кот, который во многом ему помогал.
Кроме всего прочего в этот православный праздник не рекомендуется мыться до часу дня.
Нельзя ссориться и злословить. Нельзя сплетничать.