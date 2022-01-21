Емельянов день: народные приметы 21 января

Предки на Руси называли день 21 января поговоркой "Емельян – накрути буран". Восточные славяне прощались в этот день со Святками и начинали новый этап зимы.
В начале дня люди старались не делать по дому никакие дела, а лучше старались сходить в гости или принять гостей у себя.
Считалось, что начинать делать дела можно только после обеда. Некоторые и вовсе устраивали себе выходной, так как считали, что работать на Емельянов день грешно.
На Руси верили, если 21 января обойдешь село с украшенной прялкой, то любое дело в руках будет спориться. В гостях славяне рассказывали друг другу в этот день прибаутки. Отсюда поговорка: "Мели Емеля, твоя неделя".
21 января 2022 года принято звать к себе кумовьев. Издревле считается, что это принесет здоровье и счастье их крестнику. Кумовья покупали в дар полотенце и кусочек мыла и вручали презент матери.
В народе верили, что на Емельянов день человек может исцелиться от лихорадки. Для этого заваривали в чай траву Петров-крест чешуйчатый.
ПРИМЕТЫ НА 21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
Если на Емельянов день ветер дует с юга, с юга дует, лето будет с грозами и ливнями. Если в этот день идет снег, значит предстоящий август будет мокрым и ненастным. Если же на Емельянов день светит солнце, жди жаркий август.
Если 21 января метет метель, не рекомендовалось выезжать из дому, так как метели в этот день особенно сильны и опасны. Если 21 января стоит трескучий мороз, потеплеет еще не скоро.