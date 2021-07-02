Без таблеток: какие продукты снимают головную боль

Для избавления от головной боли не обязательно пить таблетки. Достаточно включить в рацион несколько продуктов, которые перечислили зарубежные специалисты, проанализировав ряд исследований.
В частности, эксперты рекомендуют употреблять в пищу капусту и шпинат, богатые фолиевой кислотой и магнием. Эти вещества благоприятно сказываются на самочувствии. Снять боль помогут шоколад и банан, а также лосось и авокадо, которые содержат много омега-3-полинасыщенных жирных кислот, сообщает телеканал "Царьград".
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