Синоптик назвал самые жаркие дни лета в России

Июнь выдался жарким во всех смыслах для многих российских регионов, в том числе для столицы и области. В связи с этим многие граждане интересуются вопросом, какая погода будет во втором месяце лета.

По словам синоптика Романа Вильфанда, столбики термометров выше всего поднимутся в конце июля. 31 июля и 1 августа эксперт обозначил как самые жаркие дни в Центральной России, сообщает телеканал "360". Что касается Москвы, то в июле погода там будет неоднородной. Возможны как жаркие дни, так и снижение температуры, передает РИА ФАН.