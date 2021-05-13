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Общество
Александр Тугушев: лондонские адвокаты из Peters & Peters, обвинения в мошенничестве и отмывании денег

Александр Тугушев: лондонские адвокаты из Peters & Peters, обвинения в мошенничестве и отмывании денег

20 мая 2021 года пройдет ровно год как российский адвокат Юлия Василькина пытается добиться ответа от своих лондонских коллег из Peters & Peters Solicitors LLP по делу о мошенничестве в отношении бывшего замглавы Росрыболовства Александра Тугушева. МВД России еще в марте прошлого года объявило экс-чиновника в международный розыск.
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Согласно материалам уголовного дела, Тугушев перед отъездом в Лондон предложил мурманскому бизнесмену Александру Сычеву совместный бизнес-проект, для чего взял у него 41 миллион рублей. В дело они не пошли, да и возвращать их, судя по всему, никто не собирался. Обвинение в хищении крупной суммы Тугушеву пришлось предъявлять заочно.

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«Органами предварительного расследования гражданин Т., находящийся в международном розыске, обвиняется в хищении путем обмана принадлежащих гражданину С. денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – заявила пресс-секретарь суда Инна Желонкина.

Судьба украденных 41 миллиона рублей доподлинно никому не известна, как впрочем и взятки на 3,7 миллиона долларов США, которую Тугушев получил от компании Поллукс за обещание рыбных квот. Газета “Коммерсант” тогда писала, что в 2007 году его приговорили за это к 6 годам лишения свободы, но деньги следователи так и не нашли. Можно только предположить, что через сеть офшоров, фиктивных сделок они где-то осели на берегах туманного Альбиона.

Сам же Тугушев получил визу в UK в качестве невинно пострадавшего за политическое преследование. В британский МИД было отправлено письмо, в котором подчеркивалось, что уголовное дело по вымогательству денег у фирмы “Поллукс” в 2004-м году было «политически мотивированным”.

В Англии Тугушев нашелся достаточно быстро. Нанял юристов из Peters & Peters и стал судиться со своими бывшими партнерами: Магнусом Ротом и Виталием Орловым.

Юлия Василькина, адвокат пострадавшего Сычева, справедливо полагает, что финансирование разбирательства в Высоком суде Лондона с бывшими партнерами Тугушева может осуществляться денежными средствами, украденными у ее клиента. И тогда это уже новое преступление, не говоря уже о значительном имиджевом ущербе для британского правосудия.

Интересы Тугушева в Лондоне представляет партнер местной юридической фирмы Peters & Peters Solicitors LLP Киф Оливер (Keith Oliver). Василькина на протяжении года пытается связаться с лондонским юристом и просит его поддержки в возврате похищенных у Сычева средств.

Первое обращение в адрес Оливера с изложением всех фактов и доводов Василькина направила в мае 2020 года. "Просим учесть сведения и информацию, изложенные в настоящем уведомлении при рассмотрении в Высоком суде Лондона дела по иску к г-ну Виталию Орлову, г-ну Магнусу Роту, г-ну Андрею Петрику и оказать всевозможное содействие в возврате похищенных Тугушевым А.И. денежных средств", – говорится в письме.

Ответа из Лондона не последовало. Спустя месяц Василькина направила в адрес Оливера повторное обращение с просьбой сообщить о местонахождении Тугушева. Второе письмо представитель бывшего чиновника также проигнорировал.

Василькина просила Оливера подтвердить или опровергнуть факт проживания Тугушева в Лондоне. "Установление места нахождения Тугушева А.И. необходимо для устранения препятствий в установлении правосудия на территории Российской Федерации и взыскании с Тугушева А.И. причиненного преступлением ущерба", – подчеркивала адвокат пострадавшего Сычева.

В сентябре 2020 года последовало третье обращение, которое также осталось без ответа. Все попытки Василькиной донести до Оливера информацию, что финансирование спора в Лондоне с Магнусом Ротом и Виталием Орловым может осуществляться крадеными у Сычева деньгами, что по британскому законодательству подпадает под отмывание денег, представителем Тугушева были проигнорированы.

Фото: Moritz Wolf /imageBROKER.com/ www.globallookpress.com

Для Оливера это уже не первый сигнал, что судебный процесс вокруг "Норебо" может быть частью схемы по отмыванию полученных преступным путем денежных средств. «В процессе Тугушев выглядит лишь "фронтменом", если уже не заложником пестрого сообщества даже не с двойным, а с тройным дном: "делегаты от криминала", подставные лорды, сомнительные посредники», – писала газета "Новые Известия".

О том, какие правила себе установили британские адвокаты рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», адвокат Екатерина Духина:

«В 2005 году английский суд решением по делу Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226 снизил стандарты проверки происхождения средств по делам связанным с разрешением споров. Соответственно, сейчас, практически невозможно обвинить юристов занимающихся разрешением споров в несоблюдении требований по установлению происхождения средств в соответствии со статьей 328 закона об Уголовном происхождении средств от 2002 года (Proceeds of Crime Act 20024) или в отмывании денежных средств. При этом юристы, занимающиеся транзакционной работой (сопровождением сделок), должны соответствовать более высоким требованиям по проверке происхождения средств. Очевидно существование двойных стандартов.

К сожалению, в Английском праве и профессиональных правилах (Solicitors Code of Conduct) нет норм обязывающих Оливера отвечать на запросы третьих лиц, будь то из России или любой другой страны. Все обязательства Оливера только перед его клиентом или судом. Соответственно, Тугушев наверняка был проинформирован о факте обращения Василькиной, но скорее всего дал указания Оливеру не отвечать на эти запросы. Поэтому, никой ответственности за игнорирование запросов Василькиной в отсутствии постановления суда у Оливера нет».

Наша редакция обратилась за комментарием непосредственно к господину Оливеру и попросила его прокомментировать, получал ли он запросы от Василькиной, и если да, то почему счел возможным их проигнорировать, а также знает ли он источники происхождения денег у своего клиента. К сожалению, на момент выхода этого материала ответа мы не получили. Тем не менее мы готовы предоставить слово господину Оливеру и его клиенту Александру Тугушеву.

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Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 19:40

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