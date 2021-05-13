"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе

Тем утром погибли девять человек, пострадали – более 30. Среди раненых оказался сын солистки популярного дуэта "Алсу-Фарида", заслуженной артистки Республики Татарстан Алсу Сунгатуллиной. Мальчик учится в восьмом классе.
Ильназ Галявиев зашел именно в ту аудиторию, в которой находился сын артистки. Мальчик сидел за последней партой вместе с другом. Как только началась стрельба, школьники спрятались под столом. Дети, которые сидели за первыми партами, попали под прицел.
Алсу Сунгатуллина живет возле школы, поэтому она услышала выстрелы, находясь в квартире. Певица сообщила об этом мужу, он незамедлительно выбежал на помощь. Сын артистки самостоятельно смог покинуть учебное заведение. "Он получил осколочное ранение в спину", – рассказала певица журналистам.
В настоящий момент мальчик проходит курс лечения в Детской республиканской клинической больнице. Ребенок находится в состоянии средней тяжести, он в сознании.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что у Ильназа Гилявиева, которого накануне арестовали на два месяца, обнаружили доброкачественную опухоль. Новообразование давит на мозг и нарушает кровообращение.
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