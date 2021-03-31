Врач назвал самый опасный для здоровья вид алкоголя

Российский психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, какие виды алкогольных напитков являются самыми опасными для здоровья. По мнению врача, наибольший вред могут нанести коктейли.
Кубарев пояснил, что в них содержится много ненатуральных красителей и вкусовых добавок, которые перемешивают с уже готовым алкоголем. Специалист добавил, что употреблять заводское пиво тоже не следует, поскольку его изготавливают из концентратов, сообщает телеканал "Царьград".
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