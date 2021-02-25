В РПЦ высказались о памятнике на Лубянке

Российскому обществу пора перевернуть страницу истории, на которой нанесены имена таких советских деятелей как Феликс Дзержинский, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Впрочем, по его же словам, забывать о ней не следует, передает "Царьград". Тем не менее, для Русской православной церкви никаких мук выбора между фигурой основателя ВЧК и Александром Невским быть просто не может. "На Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю", – уверен Легойда.
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