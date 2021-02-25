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Общество

В Подмосковье у женщины удалили камень размером с половину почки

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В подмосковном Жуковском врачи провели необычную хирургическую операцию. У 44-летней женщины обнаружили огромный почечный камень.

Пациентка поступила в городскую больницу с мочекаменной болезнью. В результате обследования выяснилось, что в её почке находился коралловидный камень, который занимал половину органа. В ходе операции хирургам удалось раздробить камень и извлечь все его фрагменты, а также вычистить гной из почки. Женщина была выписана, но продолжает лечение на дому, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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Автор: 25 февраля 2021, 14:37 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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