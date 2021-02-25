Эксперты: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади

В Москве продолжается голосование по памятнику на Лубянской площади. Жители столицы выбирают между князем Александром Невским и основателем ВЧК Феликсом Дзержинским. Свое мнение высказывают и эксперты. Религиовед Роман Лункин считает, что памятник князю на Лубянке станет символом суверенитета России от Запада.

По его мнению, общество обсуждает сложившиеся образы двух исторических персонажей. Созданный советским кинематографом образ Александра Невского будет олицетворять силу государственной власти и суверенитет России от Запада, убежден эксперт.

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"А еще Невский канонизирован, он святой – это связь с исконно русской, в том числе духовной, культурой. Однако такой памятник будет совершенно новым историческим контекстом Лубянской площади, к которому еще придется привыкнуть", – приводит мнение религиоведа РИА Новости.

Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке стало бы политическим реваншем и отражением советского авторитарного прошлого, но в то же время – символом героического периода, когда наши люди защищали страну от внутренних и внешних врагов.

По его мнению, выбор между Невским и Дзержинским демонстрирует поляризацию общества. "Это показывает раздельность людей по восприятию истории и видению политического будущего России", – сказал религиовед.

В свою очередь президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин назвал обе исторические фигуры достойными. Но памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади уже стоял – необходимо что-то новое, считает он.

Фатин считает, что памятник Невскому на Лубянской площади "стоял бы неплохо". В то же время эксперт призвал учитывать размеры, формы монумента.

Князя Александра Невского эксперт назвал яркой личностью, внесшей большой вклад в историю России. Он жил в сложную эпоху, ему приходилось принимать неоднозначные решения, отметил президент Союза реставраторов.

"Можно долго размышлять на эту тему, но если говорить достоин или не достоин, то, конечно, достоин, безусловно", – цитирует Фатина Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что в Москве 25 февраля проходит голосование о памятнике на Лубянской площади. До 1991 года там стоял монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. После распада СССР площадь осталась без архитектурной доминанты.