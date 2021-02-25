Эксперты: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади

По его мнению, общество обсуждает сложившиеся образы двух исторических персонажей. Созданный советским кинематографом образ Александра Невского будет олицетворять силу государственной власти и суверенитет России от Запада, убежден эксперт.
"А еще Невский канонизирован, он святой – это связь с исконно русской, в том числе духовной, культурой. Однако такой памятник будет совершенно новым историческим контекстом Лубянской площади, к которому еще придется привыкнуть", – приводит мнение религиоведа РИА Новости.
Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке стало бы политическим реваншем и отражением советского авторитарного прошлого, но в то же время – символом героического периода, когда наши люди защищали страну от внутренних и внешних врагов.
По его мнению, выбор между Невским и Дзержинским демонстрирует поляризацию общества. "Это показывает раздельность людей по восприятию истории и видению политического будущего России", – сказал религиовед.
В свою очередь президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин назвал обе исторические фигуры достойными. Но памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади уже стоял – необходимо что-то новое, считает он.
Фатин считает, что памятник Невскому на Лубянской площади "стоял бы неплохо". В то же время эксперт призвал учитывать размеры, формы монумента.
Князя Александра Невского эксперт назвал яркой личностью, внесшей большой вклад в историю России. Он жил в сложную эпоху, ему приходилось принимать неоднозначные решения, отметил президент Союза реставраторов.
"Можно долго размышлять на эту тему, но если говорить достоин или не достоин, то, конечно, достоин, безусловно", – цитирует Фатина Агентство городских новостей "Москва".
Напомним, что в Москве 25 февраля проходит голосование о памятнике на Лубянской площади. До 1991 года там стоял монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. После распада СССР площадь осталась без архитектурной доминанты.
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