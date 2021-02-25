С какой профессией сложней всего найти работу в России

Специалисты российской компании по трудоустройству HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, каким специалистам сложнее всего найти работу в России. Результаты показали, что трудностей при поиске работы не испытывают лишь 20% опрошенных.
Эксперты установили, что тяжелее всего на рынке труда приходится топ-менеджерам, работникам сферы искусства, развлечений и СМИ. Напротив, наиболее легко трудоустроиться оказалось представителям рабочего персонала и сотрудникам сферы продаж, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Весна
ну и страшные же вы
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Робот- собутыльник