Изжога оказалась симптомом смертельного заболевания

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников считает тревожным признаком постоянную изжогу. По мнению специалиста, это может указывать на опасные заболевания.
Мясников отметил, что регулярное ощущение изжоги может сигнализировать о развитии онкологии. Кроме того, если человек ощущает её на протяжении пяти лет, у него может возникнуть синдром "пищевода Барретта", сообщает "Общественная служба новостей".
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