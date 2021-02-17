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Общество

Изжога оказалась симптомом смертельного заболевания

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Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников считает тревожным признаком постоянную изжогу. По мнению специалиста, это может указывать на опасные заболевания.

Мясников отметил, что регулярное ощущение изжоги может сигнализировать о развитии онкологии. Кроме того, если человек ощущает её на протяжении пяти лет, у него может возникнуть синдром "пищевода Барретта", сообщает "Общественная служба новостей".

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Автор: 17 февраля 2021, 21:13 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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