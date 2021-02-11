В Москве реконструируют еще 120 километров набережных

Программа благоустройства набережных Москвы-реки началась несколько лет назад. За прошедшие годы были обновлены Якиманская набережная, набережная у Северного речного вокзала и другие локации. В ближайшие несколько лет город реконструирует еще 120 километров набережных: там появятся комфортные прогулочные зоны и места отдыха.



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