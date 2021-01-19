Скончался известный ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Известный российский телеведущий Игорь Выхухолев умер спустя меньше недели после своего дня рождения. 15 января ему исполнилось 66 лет.
О смерти журналиста сообщила на своей странице в "Фейсбук" его дочь Мария. Точные причины смерти репортёра не сообщаются, однако известно, что в последнее время он жаловался на проблемы с сердцем, сообщает телеканал "360".
С 1992 года Игорь Выхухолев был ведущим многих передач телекомпании "Останкино", в том числе – новостной программы "Время" на телеканале ОРТ, ставший впоследствии Первым каналом, пишет RT.
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