Участники фестиваля "Таврида – АРТ" встретились с суперфиналистами конкурса "Лидеры России"

Со 2 сентября на территории арт-кластера в крымском городе Судак проходит фестиваль "Таврида – АРТ". Это платформа, которая помогает молодым и творческим людям реализовать свой потенциал.
На самой площадке, равно как и на онлайн-платформе, успели пройти свыше 100 кастингов, после чего фестиваль подошел к своему завершение. Ему на смену 6 сентября стартует суперфинал флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "Лидеров России".
Перед серьезнейшим испытанием, которое предстоит конкурсантам, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил им лучше познакомиться со своими товарищами и провести вместе время. "Сейчас вы конкурируете за 100 мест победителей, но, поверьте, пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения", – подчеркнул он.
Участник фестиваля "Таврида – АРТ" Влад Королев также передал финалистам конкурса "Лидеры России" приветственные слова. "Мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны!", – обратился он.
Влад Королев отметил, что несмотря на то, что встреча участников "Таврида АРТ" и финалистов "Лидеров России" проходит в режиме онлайн, их ждет настоящий подарок. Резиденты арт-кластера лично прибыли в Сенеж, где проходит суперфинал. С несколькими музыкальными номерами там выступила группа Yunash Bross.
Отметим, 6 сентября в Мастерской управления "Сенеж" проходит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Он объединил 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей станут известны уже вечером 7 сентября.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Не обуздание желания
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Мама с@ка
Кавказцы слишком ревнивые