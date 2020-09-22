Российский университет транспорта подготовит кадры для цифровой экономики

Инженерные кадры для нужд цифровой экономики будут готовить в Российском университете транспорта (РУТ). В текущем году в вузе стартуют программы по подготовке и сертификации персонала на основе открытых стандартов openBIM, сообщили в пресс-службе учебного заведения.



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