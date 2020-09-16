Историку Соколову продлили арест

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест историку Олегу Соколову. Под стражей он будет находиться до 23 декабря, передает RT. Напомним, мужчина обвиняется в убийстве своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он признался в том, что убил и расчленил девушку после ссоры.
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