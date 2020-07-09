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Общество
Три новых менеджера возглавят спортивный бизнес

Три новых менеджера возглавят спортивный бизнес "Газпром-медиа"

Фото: vk.com/matchtv
"Газпром-медиа" сообщил о новых назначениях в спортивном субхолдинге "ГПМ Матч". С 9 июля текущего года на позиции управляющих директоров назначены Александр Тащин, Александр Вайнштейн и Олег Румянцев.
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В обязанности Александра Тащина будет входить операционное управление каналом, разработка программной стратегии, а также анализ целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности.

Александр Вайнштейн будет отвечать за покупку прав на трансляцию спортивных событий, взаимодействие со спонсорами и правообладателями.

Олег Румянцев займется сферой маркетинга и взаимодействием с государственными органами и профильными ассоциациями.

"Лидеру спортивного вещания в России необходима команда лучших спортивных медиаменеджеров. Поэтому я пригласил в "ГПМ Матч" Александра Тащина, Олега Румянцева и Александра Вайнштейна, которые имеют многолетний и взаимодополняющий опыт в спортивном и информационном вещании, спортивном маркетинге, управлении масштабными медийными проектами и руководстве телевизионным бизнесом", – отметил генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Задачу, стоящую перед новым коллективом, он назвал амбициозной. Необходимо реализовать творческий и контентный потенциал "Матча", добиться прорыва в отечественном спортивном вещании и довести его до лучших мировых образцов, подчеркнул Жаров.

Ранее занимавшие должности управляющих директоров "ГПМ Матч" Владимир Чопов и Сергей Шишкин покинули компанию.

Биографии новых управляющих директоров

Александр Тащин

Родился 21 февраля 1982 года. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Бухгалтерский учет, аудит, экономический анализ". Более 15 лет занимал руководящие должности на ТВ в информационном и спортивном вещании.

С 2007 по 2020 годы был замдиректора телеканала "Россия-24" и финансовым директором информационных программ ВГТРК ("Вести"). Кроме того, с 2005 по 2007 года руководил сетью корреспондентов телеканала Russia Today.

За заслуги в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи он награжден почетной грамотой президента России. Лауреат рейтинга молодых медиаменеджеров России четыре года подряд – в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Финалист конкурса "Лидеры России" в 2020 году.

Александр Вайнштейн

Родился 26 июля 1979 года. Получил диплом инженера Московского Государственного Университета путей сообщения (МИИТ) на факультете "Техническая Кибернетика" по специальности "Электронные вычислительные машины, комплексы, системы и сети".

За его плечами – более 15 лет на руководящих должностях в маркетинге, медиа и спортивном менеджменте. До прихода в "ГПМ Матч" являлся учредителем и гендиректором ООО "Эвент Медиа".

Также Вайнштейн занимал руководящие позиции в компаниях CIS AND BALTIC STATES", ООО "IMG MEDIA RUSSIA, АО "ТЕЛЕСПОРТ", работал старшим консультантом в департаменте бизнес-консультирования в ERNST & YOUNG.

Олег Румянцев

Родился 19 марта 1973 года. Окончил с отличием Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности "Инженер-физик", получил красный диплом Российского экономического университета имени Плеханова по специальности "Стратегический маркетинг". Также получил диплом с отличием по специальности "Менеджмент / Руководитель предприятия" в рамках президентской программы подготовки управленцев в Нидерландах.

Румянцев более 20 лет работал на руководящих должностях в сферах СМИ, маркетинга, спорта, госуправления. С 2013 года был директором Совета содействия (центра развития) Олимпийского комитета России. Там он занимался созданием и реализацией первой нацпрограммы по работе с болельщиками, включая создание Дома болельщиков на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

За семь лет работы в ОКР удостоен более 20 профессиональных наград, дважды получал благодарность от президента, также удостоен грамоты и памятной медали.

Румянцев занимал должности в ПАО "Ростелеком", руководил департаментом по работе со СМИ в Министерстве топлива и энергетики, возглавлял департамент по развитию агентства экономической информации "Прайм".

Автор: 9 июля 2020, 21:26 Источник: "Газпром-медиа"

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