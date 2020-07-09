Платежная система PayPal прекращает поддержку внутренних платежей по России

Объявлено об изменениях в работе международной платежной системы PayPal на территории России. отмечается, что внутренние платежи в стране поддерживаться не будут.
Нововведения вступят в силу с 31 июля. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании. Остальные услуги системы, как и прежде, будут доступны для всех пользователей, пишет "Ura.ru".
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