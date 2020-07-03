Поправки одобрены: ЦИК официально сообщил о результатах общероссийского голосования

В ЦИК сообщили об итогах общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Нововведения одобрены населением страны.
Основной день голосования пришелся на 1 июля 2020 года. За изменения в основном законе выступили 77,92% граждан, пишет Life.
В ЦИК сообщили об итогах общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Нововведения одобрены населением страны.
Основной день голосования пришелся на 1 июля 2020 года. За изменения в основном законе выступили 77,92% граждан, пишет Life.
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