Синоптик объяснила резкую смену погоды в России

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пояснила, почему в России резко меняется погода. По ее словам, такие перемены характерны для умеренных широт.
По словам Макаровой, осадки сменяются жарой и чистым небом из-за перемещения воздушных масс. К примеру, сейчас метеоусловия в Москве диктует антициклон. Благодаря ему воздух будет планомерно прогреваться.
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