Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий внутри страны

Специалисты выяснили, какие направления для путешествий внутри страны наиболее популярны среди россиян. Им также удалось выяснить, что большинство граждан запланировали отпуск на июнь и июль.
Список возглавил Симферополь, следом идут Сочи и Анапа. В пятерку лидеров также вошли Минеральные Воды и Краснодар. В десятку попали Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.
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