Роскачество обнаружило хлороформ в курином филе на российских прилавках

Специалисты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе, продающегося в российских магазинах. Выяснилось, что в девяти из 15 образцов содержался хлороформ.
Эксперты отметили, что концентрация хлороформа в исследованных продуктах была незначительной. Они предположили, что вещество оказалось там из-за некачественной очистки водопроводной воды на предприятиях, где изготавливали продукцию, передает RT.
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