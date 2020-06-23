Эксперт рассказал о тонкостях использования кондиционера в доме

Эколог Антон Ястребцев рекомендует правильно пользоваться домашним кондиционером во избежание негативных последствий. В первую очередь, после перерыва в использовании нужно промыть фильтры установленной в жилище части кондиционера.
Также важно протирать поверхности под крышкой, чтобы при работе кондиционер не распространял пыль и вредные микроорганизмы. Не менее важно не открывать окна при работающем кондиционере: лучше сначаа проветрить помещение, закрыть окна и включить устройство, сообщает Sputnik.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар