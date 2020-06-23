В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России торговлю лекарствами могут разрешить розничным онлайн-компаниям. Такое предложение было направлено специалистами Торгово-промышленной палаты главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
Это решит проблему медленной доставки, а также позволит сделать ее бесплатной, считают эксперты. Сейчас заказ из аптеки иногда нужно дожидаться два-три дня. За услуги курьера в среднем приходится доплачивать порядка 300 рублей.
Предложение уже поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В Аптечной гильдии России призвали обратить внимание на опыт других государств: исполнительный директор организации Елена Неволина отметила, что в государствах, где онлайн-магазинам разрешили продавать лекарств, резко вырос уровень подделки препаратов.
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