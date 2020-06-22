Подмосковная консьержка оказалась телефонным террористом

В Люберцах задержали пожилую консьержку, занимавшуюся телефонным терроризмом. Женщина сообщила в экстренную службу о минировании одного из домов.

После проверки выяснилось, что взрывоопасных веществ в здании нет. В отношении 52-летней консьержки возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.