Подмосковная консьержка оказалась телефонным террористом

В Люберцах задержали пожилую консьержку, занимавшуюся телефонным терроризмом. Женщина сообщила в экстренную службу о минировании одного из домов.
После проверки выяснилось, что взрывоопасных веществ в здании нет. В отношении 52-летней консьержки возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.
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