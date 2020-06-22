В Нью-Йорке из-за протестов решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Он расположен у входа в здание Американского музея естественной истории.
Монумент представляет собой композицию с сидящим на коне Рузвельтом, рядом с которым идут индеец и афроамериканец. Представители музея сочли их выглядящими "расово неполноценными" на фоне экс-президента. Стоит отметить, что правнук Рузвельта поддержал это решение.
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