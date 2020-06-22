В Великобритании лебедь умерла из-за разбитых вандалами яиц

В британском Манчестере самка лебедя умерла после того, как вандалы разбили несколько ее яиц. Очевидцы видели, как подростки кидали с моста кирпичи, целясь в гнездо.
Лебедя в этот момент в гнезде не было. Вернувшись, она увидела, что три из шести яиц были разбиты, еще два – повреждены, а одно осталось целым. Тем не менее, зооактивисты считают, что для птицы это стало сильным стрессом и она умерла от разрыва сердца.
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