Путин объявил 24 июня выходным днем из-за парада Победы

Соответствующий указ появился на сайте Кремля. В 10 часов в Москве и других российских городах пройдут парады военной техники. В 22 часа ожидается артиллерийский салют.
Президент поручил Министерству обороны совместно с руководителями субъектов определить места для проведения торжественных смотров и обеспечить подготовку к ним.
В документе отмечается, что 24 июня выпадает на среду. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.
В Москву для участия в праздновании 75-летия со дня Победы прилетят лидеры Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Молдавии. Также 29 мая стало известно, что приглашение на парад принял и президент Сербии.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти готовы к проведению торжественного мероприятия. Все технические и организационные моменты городское правительство уже согласовало с Министерством обороны.
Отметим, что в этом году парад Победы не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. 24 июня в качестве даты проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Именно в этот день прошел первый Парад Победы.
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