Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению парада Победы

Власти Москвы готовы к репетиции и проведению парада Победы. "Все организационные, технические мероприятия выверили с Министерством обороны", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, торжественное мероприятие пройдет 24 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что день проведения парада Победы может стать нерабочим. Уже известно, что Москву посетят президенты Казахстана, Молдавии, Абхазии.
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